Il tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un dettaglio che avrebbe avuto un certo peso nel ristabilire la pace nella coppia. Il merito andrebbe a un regalo che Icardi ha fatto a Nara: una borsa, ma non una qualunque, la più costosa del mondo.

“Suo marito ha fatto di tutto per riconquistarla, no?” ha domandato Francesca Fagnani nella scorsa puntata di Belve, che ha ospitato proprio Wanda Nara. “Le ha regalato anche una borsa da 300mila euro, è vero?“, ha domandato la giornalista. “Costa così tanto? Posso uscire?” ha replicato scherzando l’ospite guardando fuori campo Icardi, “Penso che non costi così tanto, costa un po’ è meno. È difficile da trovare, ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Io me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore“. Ma che cosa doveva farsi perdonare Icardi? Il riferimento è al tradimento con l’attrice China Suarez. “Se stiamo insieme? Sì, sì” ha risposto Wanda Nara a Francesca Fagnani, “è tuttora mio marito e saremo per sempre una famiglia”. La borsa in questione, invece, sarebbe un modello di Hermès con dettagli in oro bianco 18 carati e diamanti incastonati.