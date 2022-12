La storia infinita tra Mauro Icardi e Wanda Nara non si ferma neanche a Natale. I due hanno avviato ormai da mesi un tira e molla, con la procuratrice che si è trasferita in Argentina con i figli mentre l’attaccante del Galatasaray tenta di riconquistarla in tutti i modi. Finora non ci è riuscito ma sembra determinato a non mollare anche se non nasconde segnali di cedimento. Nelle scorse ore è infatti intervenuto durante una diretta di Wanda Nara su Instagram, commentando: “Sei la tossica numero uno”, un attacco pubblico, passato non certo inosservato ai 23mila follower collegati. Wanda ha preferito non replicare ma l’ex marito ha continuato a lasciare messaggi nei commenti: “Molto ex, ma mi fa impazzire con le videochiamate”, ha scritto ancora, rivelando poi che la donna e i suoi cinque figli stanno per raggiungerlo in Turchia dopo il soggiorno in Argentina. Sarà davvero così?