Si terranno lunedì 27 febbraio i funerali di Maurizio Costanzo, giornalista, scrittore e autore tv scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Le esequie saranno celebrate alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre sabato e domenica sarà allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola): l’apertura al pubblico sarà il 25 febbraio dalle ore 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle ore 10 alle 18. Come da prassi per le grandi personalità, le esequie saranno tramesse in diretta tv su Rai 1 e presumibilmente anche su Canale 5.