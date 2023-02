La morte di Maurizio Costanzo commuove profondamente il mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Tra i primi personaggi noti a rivolgere un saluto al giornalista scomparso all’età di 84 anni ci sono Emma Marrone (che scrive “Ciao Mauri” con un cuore spezzato), Antonella Clerici (“Ciao Maurizio”) e la premier Giorgia Meloni, che twitta: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

“Un dolore immenso non so come farò senza di lui” commenta invece a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, e storico collaboratore di Costanzo. Pippo Baudo, altro pilastro della tv italiana, fa sapere: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Di lui dice Giuseppe Conte: “Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese“.

La giornalista Myrta Merlino scrive su Twitter: “Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio”. Si unisce al cordoglio anche Simona Ventura, che postando una foto insieme a Costanzo scrive: “Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde tantissimo. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio”.



E ancora il ricordo di Cristiano Malgioglio: “Non ci voleva questo dolore. Questa notizia mi ha spaccato il cuore. Ci lascia il più grande di tutti. Gli volevo troppo bene… e lui era troppo affettuoso con me. Mancherai a tutti noi Maurizio”, e quello di Mara Venier: “Ciao Maurizio… una vita assieme”. La cantante Alessandra Amoroso tra le stories ne mette una con un cuore su sfondo nero, a indicare il lutto per la morte del giornalista.

Carlo Conti postando una foto sua, di Bonolis, Mentana e Gerry Scotti insieme a Costanzo scrive: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi”. Barbara D’Urso: Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…”.

A far sentire la propria voce sono anche Gianni Morandi e Vladimir Luxuria. Il cantante scrive: “È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio”. Luxuria invece si dice eternamente grata al giornalista: “Era il 1998, ero agli inizi e tu sin da tempi non sospetti mi hai sostenuta: parlasti della mia storia e mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del Maurizio Costanzo Show la mia gratitudine sarà eterna”. Un dolore che colpisce pure Gigi D’Alessio (“Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me. Ciao Maurizio, mi mancherai”) e Loredana Bertè: “Caro Maurizio, la notizia della tua scomparsa mi sconvolge. Raramente ho conosciuto una persona così colta, aperta e rivoluzionaria. Hai fatto la storia della comunicazione in Italia. Un abbraccio forte a Maria (ti ho nel cuore), ai tuoi figli e a tutti i tuoi cari. Chissà quante cose ancora ti saresti inventato…”. Commosso anche il post di Cristina D’Avena sui social: “Sono profondamente sconvolta dalla notizia ricevuta questa mattina. La perdita di un pezzo di storia della nostra televisione italiana. Un grande giornalista, conduttore, scrittore, autore e sceneggiatore, di profonda cultura e umanità. Una persona dal cuore immenso che in tante occasioni ha saputo ascoltarmi e darmi il suo sostegno, che ha sempre speso parole di grande stima nei miei confronti. Un punto di riferimento per tanti giovani artisti e attori che sul palco del Teatro Parioli hanno mosso i loro primi passi. Un professionista coraggioso che ha lottato per i valori in cui credeva e che ha rischiato la vita per difenderli. Un uomo che difficilmente dimenticheremo e che, io per prima, non dimenticherò mai. Un abbraccio a Maria. Ciao Maurizio”.

Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio. pic.twitter.com/py5BL8nEcU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 24, 2023

Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese. pic.twitter.com/HtpJQbEW89 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) February 24, 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)