“È ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione“. Queste sono le parole rilasciate attraverso l’ente di beneficenza polacco Missing Years Ago dai genitori di Julia Faustyna Wendell, la ragazza polacca che sui social si dice convinta di essere Maddie McCann, scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza.

Nei giorni scorsi Julia aveva lanciato sui social un appello per sottoporsi al test del DNA. La sua convinzione di essere quella Maddie così tanto cercata da 15 anni in tutto il mondo si poggia su alcune allusioni fatte dalla nonna e da caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa. Julia ha pubblicato anche delle foto che attesterebbero la somiglianza con la piccola Maddie. Ora, a buttare acqua sul fuoco, sono i genitori della stessa Julia: “Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi. Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un’inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione”.