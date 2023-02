Raimondo Todaro pronto a lasciare Amici? Per il professore di danza non sarebbe un momento facile. All’interno della scuola i continui battibecchi con l’allievo Mattia lo avrebbero provato, così come il fatto che Megan l’abbia “lasciato” per farsi seguire dal collega Emanuel Lo. Non solo: stando a quel che riferisce il settimanale Nuovo Tv, Todaro starebbe vivendo una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca, anche lei presente nel talent show di Canale 5 in qualità di ballerina professionista. “Dietro l’inquietudine di Raimondo ci sarebbe il momento ‘no’ che vive con la moglie Francesca Tocca, come lui nel cast dello show” scrive la fonte. Tocca e Todaro avevano già attraversato una crisi di coppia nel 2020, e lei aveva intrapreso una relazione con Valentin, allievo di Amici. Qualche mese dopo il ritorno di fiamma con Raimondo, ora – si mormora – un nuovo momento difficile.