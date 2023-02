Asia Argento festeggia i primi 6 mesi senza sigarette. L’attrice è riuscita a liberarsi del fumo dopo molti anni in cui è stata una tabagista incallita, e per ricordarsi di non cadere più in tentazione pubblica sui social una serie di scatti che la vedono con la sigaretta in bocca. “Ho iniziato a fumare a 14 anni per sentirmi grande, per condizionamento sociale” rivela. “In realtà le sigarette mi facevano schifo, ma quando fumavo mi sentivo figa, un po’ misteriosa, a mio agio con i coetanei. Non pensavo che sarei diventata schiava delle sigarette per il resto della mia vita”.

Ora che è riuscita a dire basta a questa dipendenza, Asia Argento riconosce come la propria salute sia decisamente migliorata: “Oggi che me ne sono finalmente liberata e respiro a pieni polmoni la sola idea di tenere in mano un puzzolente stecco della morte mi sembra pura pazzia. In effetti lo era, come tutte le dipendenze. Stare bene e prendermi cura del mio corpo, mente e spirito sta diventando sempre più facile (n.b. non bevo da 1 anno, 8 mesi e 13 giorni)”. L’attrice sa bene quanto possa essere difficile tagliare i ponti con un’abitudine simile, ecco perché conclude: “Quindi, pubblico qui queste foto per ricordarmi da dove vengo e dove non ho intenzione di tornare. Non ‘è facile smettere di fumare’ ma ne vale sicuramente la pena”.