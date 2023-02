Questa volta tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbe finita sul serio. Il condizionale è d’obbligo visto che tante, troppe volte il loro matrimonio è stato dato per spacciato. Ora è il settimanale Oggi a usare toni che non sembrano lasciare spazio a fraintendimenti: “Va concluso che il rapporto è davvero finito”.

Solo poche settimane fa era circolata, per l’ennesima volta, l’indiscrezione che l’amore tra marito e moglie fosse arrivato al capolinea. Gli indizi erano i seguenti: Brian Perri assente da molto tempo dai social della ex velina di Striscia la notizia, la presunta assenza della fede al dito della stessa Canalis e il fatto che Elisabetta sembrava stesse vivendo in una casa diversa da quella che condivideva con il chirurgo. Un amico aveva però dichiarato: “Elisabetta non si è separata, perlomeno non ancora”. La coppia, sposatasi nel 2014, ha una figlia, Skyler Eva, a cui la madre, specialmente ora, starebbe dedicando tutte le sue attenzioni.