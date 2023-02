Solamente qualche giorno fa girava la voce riguardo ad un presunto flirt tra l’attrice di successo Elena Sofia Ricci ed un suo collega Gabriele Agnani (29 anni più giovane di lei). Una notizia data da Oggi e riportata da varie pagine online ma che nella giornata di ieri è stata smentita proprio dall’attrice.

“Eccoci qua siamo a Stradella, un teatro meraviglioso nella provincia di Pavia”: inizia così il video postato dalla Ricci sul suo profilo Instagram. “Io qua ho un po’ di colleghi tra cui ho Gabri”. Poi, dirigendosi verso quello che è stato definito il suo presunto fidanzato, chiede: “Ti sembra una cosa normale che devo venire a sapere dal web che noi abbiamo una storia?”. Una domanda alla quale Agnani risponde: “È incredibile quello che si riesce a scoprire dai giornali”, scherzando poi insieme agli altri colleghi su chi fosse stato veramente indicato come suo flirt.

I toni diventano immediatamente seri e l’attrice Ricci spiega: “A parte tutto, va bene, è stato molto divertente, abbiamo molto riso ieri però bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie così, senza alcun tipo di fondamento. Perché magari io mi sono anche divertita, abbiamo fatto un sacco di risate qua in compagnia ma magari qualcuno qua vicino a me, magari qualcuno della mia famiglia, magari le mie figlie non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere”. Visibilmente infastidita, ha poi concluso: “Che tra l’altro era una fake senza precedenti. Era una notizia molto falsa. Gabriele è come un figlio per me, ha l’età delle mie figlie. Quindi questa cosa è veramente molto grave perché non si può giocare così con le persone senza fondamento. Poi se c’è qualche giornalista, qualche fotografo che si vuole annoiare e venire a seguirmi in giro per l’Italia nei teatri, lo può fare e vedrà che vita che faccio”.