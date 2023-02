Dopo la fine del matrimonio con Stefano Mainetti, Elena Sofia Ricci sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo quanto riferisce il settimanale Oggi l’attrice avrebbe ritrovato la serenità grazie a un collega. Si tratta di Gabriele Anagni, più giovane di lei di 29 anni. I due si sono conosciuti grazie allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza. Sul palco non sarebbe nato solo un sodalizio artistico, ma anche un legame “di profonda amicizia”.

Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara ed è nato l’8 settembre 1991. La sua carriera si divide fra teatro e tv: è infatti apparso in Un Medico in Famiglia e ha ottenuto la popolarità con il personaggio di Claudio Parenti in Un posto al sole. Nel 2020 invece è entrato a far parte della fiction Il Paradiso delle Signore.