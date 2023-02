Quando si pensava di sapere tutto sul triangolo più chiacchierato del momento, quello tra Piquè, Shakira e Clara Chia Marti, ecco che arrivano nuove informazioni. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli Piquè e la Marti si sono incontrati in un cocktail bar e sono stati presentati da un amico in comune. Da lì poi la giovane influencer è entrata nella vita non solo del calciatore ma anche di quella che era sua moglie, Shakira.

La rivista spagnola Ok Diario è stata tra le prime a rivelare il vero momento in cui Gerard e Clara si sono incontrati. Piquè si trovava in un pub di Barcellona quando il suo amico Riqui Puig gli ha presentato Clara. Un incontro con l’unico fine di far sapere al calciatore che la giovane influencer era fidanzata con un membro dello staff della sua agenzia, Kosmos. Dopo quell’incontro, però, l’interesse da parte di Piquè per la Martiè sarebbe cresciuto talmente tanto da assumerla, con un contratto di stage, nella sua agenzia. Qui lei avrebbe incontrato anche Shakira. Per la cantante sembrava una giovane dipendente del marito, nulla più, che un giorno le ha addirittura chiesto di scattarsi un selfie insieme.

I media spagnoli, El Nacional e Semana, hanno poi approfondito la notizia sottolineando come a quel primo incontro ne siano seguiti altri. Shakira e Clara si sono incontrate durante i vari eventi della società e tra le due era venuto a crearsi anche un rapporto cordiale. La stessa cantante non avrebbe mai potuto immaginare che la ragazza con cui aveva un rapporto civile era in realtà l’amante del marito. Un’idea che non le era mai venuta in mente dal momento che la Marti era fidanzata.