“Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez”. Questo il tweet di Mario Giordano giornalista e conduttore del programma di Rete4. Perché si rivolge a Fedez? Com’è noto il rapper è stato informato da un suo amico che una giornalista Mediaset stava facendo domande sulla sua presunta omosessualità: “Allora oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”, le parole del rapper in una story su Instagram. Giordano ha smentito: “Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mai mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”. Oggi però ecco un tweet per annunciare “due paroline” che verranno dette al rapper in puntata. L’aggressione alla giornalista e il “caso Fedez” non hanno nulla in comune.

