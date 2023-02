Ogni gesto della famiglia reale inglese viene messo sotto la lente d’ingrandimento. È così anche per quanto accaduto tra il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA tenutisi domenica 19 febbraio. Mentre lei si avvicinava cercando le dita del marito per intrecciarle alle sue, il principe alzava la mano per salutare la folla, di fatto ignorando il gesto della moglie. Le malelingue ci hanno immediatamente visto il segnale che qualcosa tra di loro non funzioni. A onor del vero però va detto che questo apparente “rifiuto” potrebbe essere stato del tutto involontario, o frutto di una distrazione di William.

A far parlare è anche il look sfoggiato dalla Middleton, in particolare un paio di orecchini a forma di fiore di Zara, dei quali i tabloid hanno prontamente svelato il prezzo: 18 sterline, ovvero circa 20 euro. L’abito bianco e nero di Alexander McQueen invece era già stato indossato dalla principessa del Galles nel 2019. D’altronde Kate non è nuova a riproporre capi indossati in precedenza, dimostrando di essere particolarmente attenta al tema della sostenibilità anche nella moda.