“Facile quando a casa non ci sono. Solo a Carnevale potevate fare sta cosa perché siete dei clown“. Il rapper Mambolosco ha subìto un furto nell’abitazione vicentina nella quale vive con la fidanzata Giulia Ottorini. Si tratta del secondo furto a distanza di poco tempo commesso ai danni dell’artista.

Tra gli oggetti spariti ci sarebbe anche un orologio Rolex del valore di circa 13mila euro. Mambolosco, al secolo William Miller Hickman, e la compagna hanno denunciato l’accaduto sui social con tanto di video in cui hanno mostrato come i ladri si sarebbero intrufolati nel palazzo sfondando la rete di recinzione del giardino e poi un vetro. Nelle stories di Instagram l’artista precisa che, a differenza di quanto viene riportato sul web, non è stato derubato di 100mila euro, “ma tra vestiti, orologio, cose mie e di Giulia il valore di tutto è bello alto”.