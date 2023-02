Sono trascorsi ormai quasi 10 giorni dalla fine del Festival di Sanremo ma, come si suol dire in gergo, “non ci passa”. Anche quest’anno, infatti, Amadeus è riuscito a conquistare i telespettatori e le classifiche, con i brani sanremesi che continuano a macinare ascolti e che non escono più dalla testa. Tra questi anche le prime due canzoni classificate: Due Vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza. I due cantanti sono diventati anche i protagonisti di un divertente filmato che gira su TikTok, pubblicato dallo stesso Mengoni e che, attualmente, conta 3.4 milioni di visualizzazioni.

Di cosa si tratta? Di una chat WhatsApp tra i due artisti, in cui Lazza invia un vocale dicendo: “Oh ma è possibile mai che io sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni? Chissà che schifo che fa“, dice la voce di Cenere ironicamente. Poi invia una foto a testimonianza di quanto detto. Allora il vincitore di Sanremo 2023 gli risponde così: “Puahahahahaha, mortoh. Te prego posso postare sto vocale” e gli manda una foto mentre è in studio di registrazione (dunque novità in arrivo per i fan?). Quindi la replica di Lazza: “No invece devo dirti che era buono, l’ho preso”. A questo punto Mengoni, con cuffiette alle orecchie e occhiali da sole, si riprende mentre è seduto ad un tavolino e assaggia un gelato. Poi dice: “Buono bro, sa un po’ di cenere” e sbotta a ridere.

Neanche a dirlo, tra gli oltre 3.000 commenti arrivati, molti sognano una collaborazione estiva tra i due artisti: “Mi serve un feat. tra Marco e Lazza”, scrive una ragazza. “Già immagino ‘Marco Mengoni feat. Lazza’, “Voglio quella hit estiva con Lazza, buona serata”, “La svolta sarebbe una canzone di Marco Mengoni e Lazza insieme”, sono alcuni dei commenti. Intanto i due cantanti si godono il successo e qualche giorno di tranquillità, dopo il tour de force sul palco del Teatro Ariston.

Mengoni, infatti, nella giornata di ieri 19 febbraio, si è dedicato allo sport. O meglio, ad assistere ad una partita di pallavolo: “Il successo al quinto set sul palco dell’Allianz Milano è stato festeggiato nel post partita assieme ad un ospite e tifoso illustre. A seguire a bordocampo l’interno match c’era infatti il fresco vincitore di Sanremo Marco Mengoni – scrive Trentinovolley.it -. Da tempo molto amico di Cavuto, Lavia e Sbertoli, con cui condivide la passione per la musica e la pallavolo, il cantante non ha voluto perdere l’occasione per vedere dal vivo l’Itas Trentino e complimentarsi con i gialloblù al termine della sfida, posando per una simpatica foto.

Quanto a Lazza, invece, negli ultimi giorni si è tornati a parlare di lui per un episodio che non ha a che fare con il Festival di Sanremo. O meglio, non con la musica ma con la città ligure sicuramente sì. Mentre soggiornava presso l’Hotel De Paris di Sanremo, il cantante aveva autografato una scarpa, lanciandola poi tra la folla. Quello che è accaduto dopo, lo ha fatto andare su tutte le furie, tanto che è intervenuto lui stesso sui social, spiegando: “Non farò più regali”.