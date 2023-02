Ospite con Dimartino del podcast Cachemire Colapesce parla di alcuni colleghi, compreso Mr. Rain facendo una battuta sull’artista classificatosi terzo all’ultimo Festival di Sanremo: “Ho letto che si chiama Mr. Rain perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia, così non scriveva niente in tutta la sua vita“. L’ironia del cantautore investe anche Fedez. Nel 2021 Colapesce e Dimartino si ritennero ‘scippati’ del podio con Musica leggerissima per “il televoto di Fedez”, come riporta Fanpage. A tal proposito l’artista rivela: “Fedez mi ha poi preso da parte per dirmi: per colpa tua, mi criticano tutti”. E io: “Fanno bene”.