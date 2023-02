“Io sono simpaticissimo, ma non mi devi rompere i co****ni“. È molto chiaro Colapesce, che ospite con Dimartino del podcast Cachemire racconta di come abbia ristabilito l’ordine con un giornalista che lo ha fatto innervosire all’inizio di un’intervista perché, nel tentativo di fare il simpatico, gli ha detto che assomiglia ad Amedeo del duo comico Pio e Amedeo: “L’altro giorno a proposito di Pio e Amedeo ho fatto brutto ad un giornalista napoletano ad una radio in diretta. Gli ho detto ‘Guarda io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in c**o’. Ha esordito malissimo ed è calato il gelo […] L’ho rimesso al suo posto in un secondo. Poi ha chiamato il direttore al nostro ufficio stampa e si è scusato […] A me piace la gerarchia. Mi stai invitando, io sono l’artista, tu fai il tuo lavoro, io sono simpaticissimo, ma non mi devi rompere i co****ni, se no mi incavolo”.

Il collega Dimartino gli fa eco: “Sì perché il ragazzo ha esordito tipo ‘Ah Colapesce ma sai che tu sembri un po’ Amedeo di Pio e Amedeo’. Subito, senza dire buongiorno. A noi colpisce la maleducazione […] Si dimentica spesso il limite tra show ed educazione […]”.