Passamontagna, giubbotti antiproiettili con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane), montone e cuffia chiari. La scena è curata in ogni dettaglio. Talmente precisa che è impossibile non capire subito cosa riproduce: la cattura del boss Matteo Messina Denaro. La messinscena, impressionante per l’attenzione ai dettagli, è stata organizzata dagli abitanti di Borgotaro, comune di nemmeno 7mila abitanti in provincia di Parma, in occasione del carnevale. I festeggiamenti in questo piccolo centro emiliano sono da sempre molto partecipati. Un’occasione in cui i cittadini danno sfoggio della propria creatività sempre in bilico tra ironia e satira