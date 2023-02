Chiara Ferragni e Fedez dall’avvocato? A quanto pare no. L’ultimo gossip sulla coppia più seguita d’Italia mostra un altro lato della presunta crisi che i due starebbero attraversando dopo i fatti accaduti al Festival di Sanremo. Se nelle ultime ore i fan del rapper e dell’imprenditrice avevano tremato davanti alle foto che li vedevano sotto un palazzo meneghino dove si vociferava ci fosse lo studio di un avvocato, ora la situazione prende una piega diversa.

Alcuni seguaci dell’esperta di gossip Deianira Marzano fanno notare che in quello stabile ci sarebbe anche uno psicoterapeuta. Chiara Ferragni e Fedez quindi si sarebbero quindi affidati alla terapia di coppia per cercare di analizzare il momento che stanno attraversando. E non sarebbe di certo una novità, dal momento che già da tempo marito e moglie si affidano al supporto di uno specialista. In passato Fedez aveva dichiarato: “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale”.