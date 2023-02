Fino a poco tempo fa gli insetti erano considerati il cibo del futuro. Ma ora stanno diventando sempre più realtà sulle nostre tavole. Per chi ha guardato i social nelle ultime ore si sarà potuto accorgere che un fast food milanese ha già inserito nel suo menù il Grillo Cheeseburger, il primo panino fatto con farina di grilli (appunto): il video con l’assaggio del piatto è diventato subito virale e vi è incappata anche Michelle Hunziker. La showgirl svizzera ha pubblicato infatti una storia Instagram per condividere con i fan il suo scetticismo su questi alimenti a base di insetti.

“Ragazzi buongiorno. Ovunque mi giri, qualunque notizia parla di introdurre i grilli nell’alimentazione”, esordisce Michelle nelle sue storie. Prosegue poi: “Non so se avete notato che l’altro giorno ero da Fiorello e mi ha proposto un grillo a mo’ di patatina. Stamattina guardavo che stanno cercando di lanciare l’hamburger del grillo”. Visibilmente turbata ha concluso: “Lo so che è il cibo del futuro ragazzi ma io da piccola andavo a catturarli nei prati, poi li liberavo ma a me fanno senso quelle zampette. Ma come si fa a mangiare un grillo? Voi siete pronti?”. Con questa domanda introduce allora la possibilità di rispondere ad un ‘sondaggio’. Le possibili risposte sono: Boooooni!, Neanche se mi pagano, Ci proverò!. La percentuale più alta registrata? Quella della risposta: “Neanche se mi pagano!”, scelta dall’89% delle persone. Pare quindi che non tutti siano pronti ad accogliere il cibo del futuro sulle loro tavole.