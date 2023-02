“Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni“, così aveva detto Giulia Salemi ad Alfonso Signorini lunedì sera durante la puntata del Grande Fratello Vip, ufficializzando in diretta tv la crisi che lei e il compagno Pierpaolo Pretelli stanno attraversando. E adesso è proprio lui, Pretelli, a tornare sull’argomento, mettendo in chiaro la sua posizione. Lo ha fatto con un post pubblicato su Twitter: “Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore”, ha esordito. “La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni”. E a chiusura del messaggio ha messo un cuore rosso: forse un segno del fatto che l’amore tra loro non è davvero finito?

La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ,ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia,senza pressioni❤️ — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) February 14, 2023