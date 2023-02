“La sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi sono commosso, perché mi sono venute in mente tutte le cose che ho fatto con lui quando era giovane, quando era ragazzo. La sua enorme sensibilità, la sua umanità, la sua umiltà, una cosa rara di questi tempi, la sua semplicità”. Esordisce così Vincenzo Mollica in questo accorato video pubblicato su Instagram all’indomani della vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023. Il giornalista, storica firma degli Spettacoli del Tg1, ha voluto congratularsi pubblicamente con il cantante: “Ha vinto perché la canzone è scritta col cuore“, ha detto, estendendo poi i complimenti anche a Davide Petrella, autore del brano.

“Andava al cuore delle cose direttamente, come ha fatto in questo Sanremo, come l’ha fatto in questa canzone vincitrice che è una canzone scritta davvero col cuore. Quella voce meravigliosa, quella voce che veramente è la voce della sua anima, bellissima. La voce che può raccontare con dignità e onestà, l’avventura umana”, ha spiegato Mollica. E ancora: “Mi ha colpito molto anche nella serata delle cover, anche quella l’ha vinta col coro gospel. Anche quella è entrata dritta al cuore. Marco ogni volta che canta, va all’essenziale veramente. Gli auguro di continuare così, con l’arte e la bravura che vivono nel suo cuore e gli auguro sempre una grande fortuna. Comincerà un giro per gli stadi e anche lì incanterà tutti i suoi spettatori. Non perdetevi mai Mengoni ogni volta che canta perché ha qualcosa da dire, sempre”. Un messaggio di stima sincera, carico di affetto, che ha fatto subito il giro del web.