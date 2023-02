Un’altra sparatoria negli Stati Uniti, l’ennesima. Tre persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati da un sospetto che è poi stato trovato morto, suicida. Secondo quanto riferito dalla sicurezza della Michigan State University, un uomo ha aperto il fuoco ieri sera nella hall dell’università che si trova a East Lansing, circa 130 chilometri a nordovest di Detroit. “Sembra che il sospetto sia morto per ferite d’arma da fuoco autoinflitte. Non c’è più una minaccia per il campus”, ha fatto sapere la polizia.

????UDPATE MSU SHOOTING:????Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF

— MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023