Jennifer Lopez e Ben Affleck conquistano il loro spazio anche al Super Bowl, l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti. La coppia è diventata protagonista dell’esilarante spot di Dunkin’, catena di caffè e ciambelle: Ben Affleck veste i panni di un cameriere alle prese coi clienti nel servizio take away, quando a un certo punto si presenta proprio Jlo, che mostra tutto il suo disappunto. A quel punto Affleck è costretto a salutare i colleghi ma la moglie fa in tempo a dirgli: “Prendimi un dolce”.