“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… È il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita… In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO”. Queste le parole di Arianna Mihajlovic che su Instagram ha spiegato quello che, come le ha detto Elena Santarelli, non ha bisogno di alcun tipo di giustificazione: “È ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro farà i conti con la sua anima”. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza: “Tesoro tranquilla ti capisco tutti noi ti capiamo e stare un po’ qui divaga la mente regala un po di leggerezza!”, scrive Patrizia Pellegrino. Come fa notare una follower, probabilmente Arianna Mihajlovic ha fatto questo post dopo aver ricevuto i commenti di qualche haters: “Ma chi sono queste persone che si permettono di giudicare il dolore di una donna che soffre le pene dell’inferno per la perdita del suo amore” e così tanti sono i pensieri su questa falsariga.