Molti si sono chiesti come stia procedendo la storia d’amore tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. Nell’ultimo periodo i due giovani ragazzi, che si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, sono spesso stati al centro di rumors e pettegolezzi riguardo una presunta crisi. Voci presto smentite dalla stessa Giulia durante un’intervista a Verissimo.

Nata da un colpo di fulmine, la loro storia prosegue a gonfie vele tutt’ora, nonostante alcuni gossip dicano il contrario. Alla domanda fatta da Silvia Toffanin, a Verissimo, su come la loro relazione stesse proseguendo, la Stabile ha risposto: “Più andiamo avanti e più è bello. Per il primissimo amore della vita magari uno si fa qualche paranoia e pensa che più si va avanti e più si perde questa bella magia. Non è così, più cresciamo e più si intensifica il tutto. Tutti e due stiamo facendo grandi belle cose, siamo entrambi fieri dell’altro e ci supportiamo sempre. Lui mi manda delle canzoni, io appena registro qualche video da mandare agli allievi di Amici glielo mando, ci supportiamo sempre e ogni giorno, anche da distanti”.

Sono molti i giorni che i due sono costretti a passare lontani per via dei loro numerosi impegni lavorativi, ma questo non basta a farli allontanare. Stabile ha poi aggiunto che nella loro routine lavorativa ultimamente ci sono stati dei cambiamenti: “Per fortuna stiamo riuscendo a vederci più spesso, stiamo incastrando il tutto. Facciamo difficoltà perché lavoriamo tanto entrambi, per fortuna, però ci siamo visti molto di più per ora. Viene spesso da me a Roma, siamo tutti assieme appassionatamente. Mia mamma dice che sente che quando lui viene a casa, siamo ancora tutti più uniti, crea una magia in più. Io sono ancora più felice”.