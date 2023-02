Porta il cane dal toelettatore e lo ritrova senza un occhio. È successo alla influencer Michela Morellato, padrona di Tank Brutus, chihuahua di 8 anni, un cagnolino portato portato per una toelettatura in un negozio specializzato di Vicenza, ma che ci ha rimesso un occhio. “Il tutto è successo il pomeriggio di venerdì 27 gennaio, ma riesco a parlarne solamente ora – fa sapere Morellato sui propri social – Non era la prima volta che portavo Tank da quel toelettatore, ma ogni volta tremava di paura e non voleva entrare dalla porta. Ecco, il non aver ascoltato questo suo disagio, adesso mi sta creando parecchi sensi di colpa“.

Ma che cosa è successo? “Dopo circa venti minuti, ho ricevuto una telefonata dal titolare del negozio che mi chiedeva di andare a riprendermi il cane perché aveva un occhio arrossato” racconta l’influencer “Una volta arrivata al negozio mi sono subito accorta che l’occhio di Tank era fuori dall’orbita. Ero sotto shock, ma con lucidità ho preso il cane e l’ho subito portato in una clinica veterinaria”. Il veterinario ha operato il cane ma non è riuscito a salvargli l’occhio. È scattata dunque la denuncia del toelettatore ai carabinieri, e ora bisognerà fare luce su quanto accaduto all’amico a 4 zampe. Le ipotesi sono 3 come è stato detto in clinica alla padrona di Tank: “Potrebbe essersi accidentalmente impiccato con la catena che lo teneva fermo durante la fase di asciugatura del pelo, oppure potrebbe aver tirato per cercare di liberarsi fino quasi a strozzarsi. Hanno invece escluso, tramite appositi esami, che possa essersi trattato di un ictus o di altro. Di fatto, comunque, ho portato un cane perfetto e sono tornata a casa con un animale quasi cieco, che ha sofferto molto per il dolore”.