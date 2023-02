Come stanno davvero le cose tra Wanda Nara e Keita Baldé? Se lo stanno chiedendo in molti dopo i rumors trapelati nei giorni scorsi e così adesso è la stessa procuratricere a rompere il silenzio sulla vicenda. Ma prima facciamo un passo indietro e ripercorriamo in breve i fatti di questa telenovela sulla coppia Icardi-Nara che va avanti ormai da quasi un anno. Nei giorni scorsi avevamo visto un Mauro Icardi geloso che manda un messaggio alla moglie di Baldé, Simona Guatieri, informandola: “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invita Wanda a Dubai”.

Dopodiché il giornalista argentino Jordi Martin aveva fatto sapere che in realtà la Gualtieri era a conoscenza del tradimento e che “Wanda è vittima, insieme a Keita, delle cattive intenzioni di Simona”. Poi il colpo di scena. Martin è riuscito a contattare Wanda, la quale ha confermato lei stessa della liason presente con l’ex compagno di squadra dell’ex (attuale?) marito Icardi. Nell’audio l’argentina confessa che Baldé le ha detto: “Se vedo gente che parla male di te o che si inventa cose, lo odio. Perché non mi piace e non è vero. Non tutti hanno la possibilità la persona fantastica che sei e il cuore buono che hai”.

La storia sembrava conclusa ma ecco che Wanda Nara rompe il silenzio e lo fa con poche lapidarie parole parole: “Non ho nulla da chiarire. Non si chiariscono le sciocchezze senza fondamento”. Un concetto breve ma conciso che però lascia aperte numerose questioni che si sono venute a creare all’interno di questo ‘quadrato’ amoroso. Come detto anche precedentemente non resta che aspettare ulteriori sviluppi (certi che ce ne saranno).