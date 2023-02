Il karate “è una delle più antiche arti marziali al mondo, che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri”. L’oro olimpico a Tokyo Luigi Busà ha pubblicato un video su Instagram per rispondere a Fedez, che durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio ha definito il karate “uno sport inutile“.

“Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale”, ha spiegato il 35enne di Avola. Che nel video ha specificato di non voler fare polemica e anzi ha invitato Fedez ad allenarsi insieme, per fargli scoprire “la bellezza” del suo sport.