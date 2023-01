Una nuova vita per Ilary Blasi. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” non ha mai rilasciato interviste dopo la rottura con Francesco Totti. Con lui vent’anni d’amore, la nascita di tre figli e un finale a dir poco movimentato. L’ex attaccante della Roma continua la sua relazione con Noemi Bocchi, da qualche tempo la conduttrice non nasconde più l’amore con Bastian Muller Petteenphol.

Il biondo e aitante imprenditore tedesco, 36 anni, fa coppia fissa con Ilary Blasi. Le prime foto erano apparse sul settimanale “Chi” per raccontare la nascita di un nuovo amore, vissuto però a distanza con Bastian a Francoforte, erede di una facoltosa famiglia di industriali, e lei tra Roma e Milano, dove sarà impegnata con la nuova edizione del reality in onda su Canale 5.

Bastian è ormai uno di famiglia, presentato alla sorella Silvia, al cognato Ivan e agli amici di sempre durante un weekend sulla neve, probabilmente in Trentino. Un scatto dell’intera comitiva durante una gita in montagna, immagine rilanciata su Instagram. In Thailandia i follower di Blasi avevano ascolato solo la sua voce (“Darling, come here“), a Parigi era apparsa una sua mano sulla gamba di Ilary, con un rolex in mostra e una frecciatina forse all’ex marito. Questa volta l’imprenditore appare per intero, piumino nero e occhiali scuri, sorride e brinda con un boccale di birra.

A spoilerare l’immagine il cognato Ivan, la conduttrice in questi mesi ha deciso di raccontare sui social i suoi viaggi ma di non rilasciare alcuna dichiarazione sulla rottura con l’ex marito. Lo scorso dicembre Bastian aveva già conosciuto a St Moritz la figlia Isabel, apparsa anche più volte con papà Francesco e la compagna Noemi, mancano all’appello Cristian e Chanel.