Il babà è una cosa seria, altro che pene al cioccolato. La pasticceria Mr. Dick è arrivata anche a Napoli ed è subito polemica. Si tratta di una catena che propone dolci a forma di peni e vagine e che, dopo Roma e Milano, ha aperto ora anche a Napoli, nel quartiere del Vomero di via Scarlatti. Tempo così qualche giorno di biscotti e torte a forma fallica che si sono registrate contestazioni. Come riporta Fanpage, il presidente del Comitato Valori Collinari, l’ingegner Gennaro Capodanno, ha spiegato che appena Mr Dick ha aperto ha ricevuto il messaggio di una mamma del Vomero (Capodanno precisa “anche insegnante”) dove era scritto: “Cosa devo dire alle mie figlie quando passeranno lì vicino?”. La signora, peraltro, scrive Capodanno, ha proposto una petizione a riguardo. “Una polemica non nuova – ha concluso l’ingegnere – che era già scoppiata sui social nell’ottobre dell’anno scorso a Salerno, all’apertura di una pasticceria che produceva appunto dolci a forma di organi genitali maschili e femminili”. L’apertura delle pasticcerie Mr. Dick non è mai passate inosservate, anzi. Quando un negozio aprì a Milano, nonostante l’enorme successo di pubblico, i gestori furono costretti a coprire la sua insegna (c’erano organi genitali maschili e femminili) per una questione di “decoro urbano”.