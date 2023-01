Una nuova polemica travolge Fedez. Questa volta il rapper milanese ha pronunciato una battuta su Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 a Roma, un caso discusso e sulla cui vicenda la giustizia vaticana ha deciso di riaprire le indagini. Episodio che ha scatenato una valanga di critiche e polemiche. Durante “Muschio Selvaggio“, il podcast condotto insieme a Luis Sal, il cantante ha affrontato l’argomento Orlandi con il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto Grado” ed esperto di questioni vaticane.

La domanda sulla scomparsa della giovane Emanuela, a cui Netflix ha dedicato di recente una docuserie, ha suscitato una sonora risata di Fedez, apparsa del tutto fuori luogo. “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando”, queste le sue parole poi la fragorosa risata. “Questo sarebbe black humor? È sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, è intervenuto Nuzzi visibilmente in imbarazzo. “Mantenere una poker face in questo momento“, ha aggiunto lo stesso Sal, anche lui apparso imbarazzato. “Scusami, mi faceva troppo ridere“, ha concluso Fedez, rendendosi conto della gaffe e aggiungendo subito dopo “e non fa ridere”, prima di cambiare discorso.

Il nome del rapper è subito volato in cima ai trending topic di Twitter, con una pioggia di commenti tra stupore e indignazione: “Ah, questo è black humor?”, “Imbarazzante”, “Che schifo”, “Che cattivo gusto”, “Davvero pensava di essere divertente?”. “In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto”, ha dichiarato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, all’agenzia Ansa. “Ovviamente mi è dispiaciuto. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo ‘non l’hanno trovata, la stanno ancora cercando’. Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale“, ha aggiunto commentando l’episodio di “Muschio Selvaggio“, ritenuto da molti fuori luogo. “Credo che in questa vicenda che dura da quarant’anni – ha concluso Pietro Orlandi – vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata”. E a distanza di un giorno, Orlandi ha fatto sapere: “(Fedez. ndr) Mi ha chiamato ieri e l’ho apprezzato perché poteva anche non farlo, ha capito che ha sbagliato e mi ha detto che non voleva assolutamente essere irrispettoso”.

È opportuno ricordare che il podcast di Fedez e Luis Sal sbarcherà a “Sanremo 2023”, una finestra andrà in onda su Rai2 alle 18.45 mentre le puntate integrali di “Muschio Selvaggio” saranno disponibili su RaiPlay.