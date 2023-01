Il ministero della Salute ha chiesto una relazione dettagliata alla Regione Lazio sul decesso del neonato nel reparto ginecologia dell’Ospedale Pertini di Roma. Il bimbo, di soli 3 giorni, sarebbe stato schiacciato alla mamma che si era addomentata durante l’allattamento. La donna è parte offesa. Sui social sono molte le testimonianze e tra queste è arrivata anche quella di Chiara Ferragni: “Le donne vengono sempre lasciate sole, questo è un problema grandissimo. Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un’induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non super eroi”, ha scritto l’impreditrice digitale sulla scia dei tanti che stanno manifestando soliderietà alla mamma del bimbo deceduto. Il primogenito di Chiara Ferragni, Leone, è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles.

