Se anche a te, ieri sera, aprendo la tua posta elettronica Libero è apparsa questa scritta: “Ti invitiamo a riprovare più tardi”, non temere perché non sei il solo. Sono molti gli utenti che in queste ore stanno riscontrando problemi con la propria casella di posta elettronica Libero Mail. In particolare, gli utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere al servizio scelto e l’apparizione di questo comunicato: “Gentile utente, a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica”.

Un comunicato che prosegue facendo sapere: “È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all’interno del nostro data center. […] Ti invitiamo pertanto a riprovare più tardi. Lo staff di Libero”. Peccato però che la risoluzione del problema, che doveva essere “Rapida” non è ancora avvenuta e ciò che doveva essere risolto in poche ore si è protratto ormai per più di 12 ore. Un disagio che sta coinvolgendo milioni di persone che utilizzano la mail Libero (una delle più usate in Italia) per impegni lavorativi e non.