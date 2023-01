L’attore britannico Julian Sands risulta disperso tra le montagne della California. L’allarme è stato dato alle 19.30 del 13 gennaio, quando per il 65enne interprete di Camera con vista e del Fantasma dell’Opera di Dario Argento sono iniziate le ricerche dei soccorritori. Attività che però è stata bloccata poche ore dopo per il rischio di valanghe e smottamenti sui sentieri, e continuata soltanto con droni ed elicotteri. Secondo le autorità Sands stava compiendo un’escursione nella zona del Baldy Bowl, un’ampia conca a nord est di Los Angeles, sormontata dai 1300 metri del monte San Antonio, chiamato dai locali Baldy.

Una meta amata molto dagli esperti di trekking in quanto attorniata da diversi sentieri impegnativi per raggiungerla. Le autorità hanno spiegato che nelle ultimi due settimane sono state 14 le chiamate di soccorso attorno al monte Baldy e che da tempo esiste un’allerta precisa a chiunque volesse avventurarsi da quelle parti che intima di “pensarci due volte e prestare attenzione agli avvertimenti” in condizioni meteorologiche avverse. Sands vive a Los Angeles dal 2020 e recentemente è apparso nel dramma Benediction, oltre che volto di Smalville, I Medici e 24.