Jeremy Renner è stato dimesso dall’ospedale. La star 52enne, l’Occhio di Falco degli Avengers, ha pubblicato un tweet dall’account del suo programma televisivo Paramount+, Mayor of Kingstown: “Libero dalla nebbia nel cervello e in via di guarigione, sono stato molto contento di poter vedere l’episodio 2×01 (di Mayor of Kingstown ndr) con la mia famiglia a casa”. Renner era stato ricoverato in ospedale il giorno di Capodanno dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve di 7 tonnellate mentre cercava di liberare un vialetto vicino alla sua casa in Nevada. Secondo il suo addetto stampa l’attore ha subito un trauma toracico contusivo e due delicati interventi chirurgici. Una settimana fa erano trapelate notizie sconfortanti sulle condizioni di salute di Renner. RadarOnLine aveva riferito che fonti vicine all’attore parlavano del rischio di amputazione di una gamba e che nel futuro l’attore non potrà più camminare come prima. Sempre nello stesso articolo si stimava un tempo di recupero minimo la star MCU di almeno due anni.