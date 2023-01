Si chiama ‘Respiro del Drago‘ la nuova tendenza in voga in Indonesia e che sta spopolando su TikTok. A riportarlo, tra gli altri, è il Guardian, che spiega nel dettaglio di cosa si tratta: un cibo dal grande effetto scenografico che, tuttavia, potrebbe essere molto pericoloso. Il nome, nella lingua originaria è “chiki ngebul” o “chikibulis” e sta ad indicare una caramella tonda e colorata che viene servita nelle strade delle città in una ciotola piena di azoto liquido che sembra ‘fumare’. Basta cercare l’hashtag #dragonsbreath per imbattersi in diversi filmati con protagonisti soggetti di diverse età – dai bambini ai ragazzi – per un totale di 205 milioni di visualizzazioni. TikTok sa che, rivolgendosi anche ad un pubblico molto giovane, c’è da andarci con i piedi di piombo. Infatti, mentre nella parte in basso dello schermo lancia l’invito ‘Usa anche tu questo hashtag’, in alto mette in guardia gli utenti: “Avviso: per favore fate estremamente attenzione se decidete di farlo. Ingerire azoto liquido può causare congelamento che potrebbe portare in ospedale o peggio. Noi vi amiamo e desideriamo che siate al sicuro!”.

E in effetti di sicurezza si parla, come sottolineato da Dicky Budiman – medico indonesiano e ricercatore di sicurezza sanitaria globale presso la Griffith University – in un’intervista rilasciata alla testata britannica, in cui ha spiegato che se lo snack viene consumato prima che l’azoto liquido sia evaporato, c’è il rischio di ustioni e perforazioni intestinali e nei casi più gravi può portare alla morte. Poi, in riferimento al fatto che snack di questo tipo esistano già da tempo, Budiman ha affermato: “Forse ora sta diminuendo il prezzo e non solo è più facile accedervi, ma sta anche aumentando il numero di nuove aziende che utilizzano questo azoto liquido”. Come si vede chiaramente dai video pubblicati sui social, infatti, i venditori ambulanti stanno dando una grande spinta a questo tipo di prodotti sul mercato. Tanto che è dovuto intervenire anche il direttore generale del Ministero della Salute indonesiano Maxi Rein Rondonuwu che, si legge ancora sul Guardian, ha spiegato che circa 25 bambini avrebbero avuto conseguenze negative, due addirittura costretti al ricovero (ma i numeri potrebbero essere sottostimati). Il ministero, sottolineando il pericolo di ustioni allo stomaco, intossicazione e gravi difficoltà respiratorie, ha chiesto alle ASL di vigilare sui ristoranti che utilizzano l’azoto liquido, informandoli su come i consumatori possano gustarlo in sicurezza. Ai venditori ambulanti è stata vietata la vendita mentre nelle scuole, ha infine richiesto il ministero, i bambini devono essere informati sui pericoli. Anche i genitori, aggiungiamo noi.