Britney Spears continua a preoccupare i fan. È virale un video nel quale la popstar americana si trova al ristorante e pare avere un crollo di natura psicologica. Spears è al Joey di Los Angeles assieme al marito Sam Asghari. Alcuni testimoni oculari hanno riferito alla rivista americana TMZ che la cantante è “letteralmente impazzita” nell’attimo in cui si è accorta che molti clienti del ristorante la stavano filmando. Da quel momento la situazione è peggiorata di minuto in minuto. La Spears ha iniziato a urlare e a “parlare senza un senso logico”. Una scenata che ha portato il marito Sam ad alzarsi da tavola, visibilmente arrabbiato, e a uscire di corsa dal locale. Britney è rimasta seduta da sola e ha continuato a parlare in modo incomprensibile. Pochi minuti dopo si è alzata, raccontano i testimoni, e ha lasciato il ristorante insieme alla guardia del corpo. È ora alta la preoccupazione da parte dei numerosi fan che da sempre la seguono e sono a conoscenza della sua delicata situazione.

Flash: Pop singer Britney Spears creates a ruckus with husband watching in JOEY restaurant in LA. #BritneySpears #LosAngeles pic.twitter.com/iobphqnMru — Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) January 15, 2023