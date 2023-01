Tragedia in Arabia Saudita nel corso della nona tappa del rally Dakar, uno dei rally di automobilismo più famosi al mondo. Gli organizzatori hanno comunicato che uno spettatore di origine italiana è morto dopo essere stato colpito da un concorrente. L’Amaury Sport Organization, in una nota, ha spiegato: “Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sul tracciato del rally”. Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale in aereo, l’uomo è deceduto durante il trasferimento.

Al momento, sono in corso le indagini per ricostruire l’incidente, ma gli organizzatori non hanno fornito ulteriori dettagli. La tragedia è documentata da un video dal quale si vede che un camion arriva ad alta velocità e colpisce lo spettatore in pieno, dopo aver saltato sull’altura. A guidare il camion è il pilota della Repubblica Ceca Ales Loprais, che non si è fermato dopo l’incidente. Secondo la versione ufficiale del team del pilota, l’equipaggio non si è accorto di quanto era avvenuto.

La Dakar è iniziata il 31 dicembre dalle rive del Mar Rosso e dovrebbe concludersi il 15 gennaio, sulla costa orientale a Damamm. Quella di quest’anno è la quarta edizione consecutiva che si svolge in zone desertiche e – nonostante il numero di spettatori provenienti dall’estero sia molto inferiore rispetto alle edizioni tenutesi in America Latina – molte persone partono per assistere dal vivo al rally.