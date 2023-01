Maledetti smartphone. Gwyneth Paltrow proprio non li sopporta, con le loro telecamere pronte a rubare ogni attimo della privacy. Sì, l’attrice da Oscar con “Shakespeare in love” ha un bel ricordo degli anni Novanta. Quando la gente “si faceva di cocaina e non veniva beccata”. A New York in quel periodo, non c’erano neanche i paparazzi. Conseguenza? “Potevi anche uscire da un bar e andare in casa con qualche sconosciuto senza che tutti lo sapessero”. Gwyneth lo ammette. È ben contenta di aver smesso di vivere in maniera un po’ spericolata proprio in quegli anni. Prima che in ogni luogo pubblico ci fosse qualcuno pronto a riprendere e a documentare ogni apparizione delle star e a svelarne gli altarini. Un’inversione di marcia a 180 gradi. Anzi: nel 2008 poi si è lanciata nell’avventura di Goop, l’azienda di benessere e lifestyle.

In quale contesto l’attrice ha fatto queste rivelazioni? È apparsa nel Late Late Show con James Corden, intervistata dal celebre conduttore televisivo. L’ha fatto per promuovere una sua nuova serie, realizzata da Audible, intitolata “The Goop Poursuit”. E l’ha ammesso senza tanti giri di parole: non sempre, nella sua vita, è sempre stata equilibrata come oggi. Paltrow è stata raggiunta nel programma anche da un’altra diva, quella Hilary Swank lanciata dalla serie televisiva “Beverly Hills 90210”, oggi in dolce attesa.

La domanda del presentatore è incentrata sul revival degli anni Novanta: “Stanno vivendo un vero rinascimento con la moda e la musica. Com’è stato essere così famose in un’epoca in cui non c’erano i social media?”. Risata di Gwyneth: “Fantastico… parlare di cocaina e non essere scoperti!”. E abbandonarsi a ogni follia: “Potevi andare in un bar e divertirti, ballare su un tavolo, potevi farlo… senza cellulari! Soprattutto a New York, è interessante notare che non c’erano paparazzi”. E, ribadisce, “anche uscire dal bar con qualcuno senza che fosse subito di dominio pubblico”.

Gwyneth ha ribadito però di non aver nessuna nostalgia del suo passato. Di non voler tornare ad avere 20 o 30 anni. Nonostante sia diventata famosa nei Novanta ha affermato che oggi si sente meglio nella propria pelle più che mai. “Mi sento così felice di avere 50 anni“, spiega. Aggiungendo: “Sono davvero andata fuori di testa quando ne ho compiuto 40, perché ho pensato: la mia vita è finita, non sarò più attraente e la società non mi vorrà. Sono stata davvero presa dal panico. Compiere 50 anni è stato l’esatto opposto. La mia sensazione? Non mi sono mai sentita meglio nella mia pelle e non mi interessa se le persone pensino che io sia attraente o meno. Mi amo. È una bella sensazione“.

Da quando ha compiuto 50 anni si sente ancora più sicura di sé: “Ci sono cose che possono ancora scoraggiarmi e posso avere qualche dubbio, ma mi piace chi sono”. E per rendere evidente, e preziosa, questa consapevolezza, ha deciso di festeggiare il compleanno con una foto memorabile: si è lasciata ritrarre completamente nuda ricoperta soltanto da una scintillante vernice dorata.