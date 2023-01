Un golden retriever che segue mesto la bara della sua amica (padrona?) che non c’è più. Lo scatto funebre, profondissimo e commovente giunge sui social dall’Irlanda. L’ha pubblicato su Twitter Mike Magan, figlio della defunta Margo, una signora di 94 anni spirata all’ospedale di Mullingar, nella contea di Westmeath, a nord ovest di Dublino. “Madre di 12 figli. Campionessa di nuoto, detentrice di molti titoli/record, grande giocatrice di golf, prima donna presidente di un club di golf in Irlanda. Attiva fino a poco tempo fa avendo nuotato il giorno di Natale tre anni fa. Leggenda”, ha scritto nel tweet il figlio della signora defunta. Sopra però l’attenzione non solo di parenti e amici si è rivolta verso la foto. Lì la cagnona color nocciola, Bessie, segue con il capo chino e in solitaria, per qualche istante il feretro che si allontana. Straziante la foto di Bessie e Margo per l’ultima volta insieme, ancora una volta a testimoniare il profondo legame affettivo e vitale tra cane (mondo animale tutto) e uomo, oltre ogni formalità di legge e misura del tempo.

We said our final goodbye to our remarkable Mum, Margo, today @ 94. She loved her dog. Mother of 12. Champion swimmer, holder of many titles/records, top golfer, 1st female president of a golf club in Ireland. Active until recently having swam Xmas day 3 yrs ago. Legend. pic.twitter.com/NopoT5yA59

— Mike Magan (@MikeMagan1) January 2, 2023