“Quando ho vinto Amici non c’erano gli hashtag, non si parlava di body shaming o body natural, ma ho subito diverse discriminazioni. Non solo per il fisico, anche per il mio orientamento sessuale“. Ospite a Verissimo, Antonino Spadaccino rompe il silenzio e parla per la prima volta degli attacchi subiti nel corso degli anni e delle critiche feroci, anche da parte degli addetti ai lavori, che hanno ostacolato la sua carriera. “Io ero un pesce fuor d’acqua – confida a Silvia Toffanin -. Un ragazzo cicciottello, sorridente, che viene fuori dalla tv con un talento evidente, ma che probabilmente non coincideva con le linee della discografia dell’epoca. Ci vendevano delle popstar super perfette, confezionate, plastificate. Grazie a Dio poi le cose sono cambiate. Ci ho molto sofferto, io subivo bodyshaming, ma non venivo criticato solo per il fisico, ma anche per il mio orientamento sessuale. Non se ne parlava. Eppure per me non è mai stata una cosa sensazionale, una roba per cui fare scalpore. Io ho sempre avuto un rapporto fantastico con mia madre e mio padre, non ho mai dovuto spiegare niente a nessuno. Mi sono ritrovato in un mondo fatto di dita puntate e neanche in faccia“, spiega il vincitore della quarta edizione del talent show di Maria De Filippi.

Quindi Antonino affronta anche temi molto privati, come la malattia della madre e l’amore, ammettendo di essere stato molto male per una relazione durata tre anni e mezzo che è riuscito a superare grazie ad un percorso di analisi. “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo purtroppo disastrosa – spiega -. Si dipinge una persona e alle volte non è quel che sembra. Sono stato molto male. Ho avuto il cuore in mille pezzi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo. Così, ho spostato il pensiero da cosa non mi dava o nascondeva quella persona a che cosa ho dato io, ho avuto amore addirittura per due cuori e non è bastato. Però so cosa posso dare. Ho visto l’altro lato della medaglia”. Ora nel suo cuore c’è un altro uomo, ma le cose non sono semplici: “C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema, è impegnato. Quindi, dato che non sono un ruba mariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita, quando lo avrai fatto… Mi piace molto, le storie se vanno bene vanno bene, però se vanno male, scusami cara però sta meglio con me”, conclude.