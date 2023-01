Otto persone appartenenti alla stessa famiglia, di cui cinque bambini, sono state trovate ucccise da colpi di arma da fuoco mercoledì sera in un’abitazione di Enoch, cittadina di ottomila abitanti nello Utah, poco a nord di Cedar City e 400 chilometri a sud di Salt Lake City. Il comunicato della polizia riporta che la scoperta è avvenuta a seguito di un “welfare check“, un controllo di routine a casa di cittadini non si vedono in giro per lungo tempo. Le forze dell’ordine non dicono nulla sui dettagli o il movente degli omicidi, ma specificano che non c’è alcuna minaccia per la popolazione.

Il sindaco di Enoch Rob Dotson ha detto in un messaggio video che i membri della famiglia erano molto conosciuti in città: “Molti di noi hanno frequentato la chiesa e la scuola insieme a loro. La comunità è ferita. Si sentono persi, addolorati e hanno molte domande”, ha sottolineato, rassicurando però sul fatto che la polizia fornirà maggiori informazioni col proseguire delle indagini. “Non possiamo immaginare lo stato d’animo, i pensieri di chi ha vissuto questa tragedia, ma possiamo pregare perché le loro famiglie, i loro vicini e tutti quanti possano capire cosa è successo in questo posto, in un giorno o due, forse di più”, ha aggiunto.