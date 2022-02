Damiano dei Maneskin in veste di tifoso giallorosso. C’è anche il frontman della nota band tra i 32mila spettatori presenti oggi 5 febbraio allo Stadio Olimpico per assistere al match Roma-Genoa. A poca distanza da lui, in tribuna Vip, anche Francesco Totti e il ct della nazionale Roberto Mancini. Il cantante romano è stato immortalato da telecamere e fotografi con la sciarpa mentre cantava l’inno a squarciagola e poi un po’ infastidito dopo la prima mezz’ora deludente della Roma. Martedì scorso era invece stato super-ospite insieme al resto della band sul palco dell’Ariston, dove ha cantato ‘Zitti e Buoni’ (canzone vincitrice di Sanremo71 e dell’Eurovision Song Contest 2021) ma anche ‘Coraline’, scoppiando poi a piangere dall’emozione.