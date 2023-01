La nuova edizione dell’Isola dei Famosi partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, e già sono iniziati i “totonomi“. Non tanto quelli sui concorrenti, ma quelli sui possibili conduttori. Stando alle indiscrezioni rivelate dal settimanale Nuovo Tv, in Honduras non ritroveremo più Alvin che prenderà il posto di Nicola Savino in studio.

Così i naufraghi saranno seguiti sull’isola da un nuovo volto. I rumors davano quasi per certo Paolo Ciavarro, reduce dal Gf Vip e già conduttore di Amici di Maria De Filippi. Ma, sempre secondo Nuovo Tv, la padrona di casa, Ilary Blasi, preferirebbe un altro: Can Yaman. Un inviato che, certamente, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, non sarà semplice avere, anche (ma non solo) per l’ipotetico cachet.