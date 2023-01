È morta sul colpo, dopo essere stata investita dal marito che stava facendo retromarcia con la propria Fiat Panda. Lei, Maria Massa, stava dando indicazioni al marito, prima di essere travolta dal veicolo. La tragedia si è consumata a Caccamo, in provincia di Palermo, nella contrada San Giovanni Li Greci. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Il corpo di Maria Massa è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico. Al momento non è ancora chiaro come l’uomo, sessantottenne, abbia commesso l’errore alla guida, ma i carabinieri hanno dato il via alle indagini per far luce su quanto avvenuto e hanno sequestrato l’auto. È ancora in fase di valutazione, invece, la posizione dell’uomo che potrebbe essere accusato di omicidio colposo.