I problemi di salute per Adele sembrano non essere finiti. La cantante britannica, sul palco di Las Vegas, ha iniziato a zoppicare facendo preoccupare i molti fan che erano li presenti. Con una fama a livello mondiale, la cantante Adele è molto amata dal pubblico tanto che nell’ultimo periodo si sta esibendo in vari Paesi. Un tour che però le pesa molto sia a livello psicologico ma soprattutto fisico. Di fatti durante l’ultimo concerto, svoltosi a Las Vegas, mentre stava distribuendo alle persone vicino al palco alcuni prodotti del suo merchandising, ha iniziato a zoppicare. Preoccupati i fan si sono allarmati ma Adele è subito intervenuta per tranquillizzarli spiegando: “In questi giorni devo ‘dondolare’ perché ho una sciatica davvero brutta e non riesco a fare di meglio”.

Un problema che la cantante non ha mai nascosto di avere. Durante un’intervista al magazine inglese The Face, avvenuta tempo fa, aveva infatti rivelato: “Ho sofferto di dolori alla schiena per, tipo, metà della mia vita, davvero. Di solito mi torna a causa dello stress o della postura sbagliata“. L’augurio che tutti si fanno ora è quello che Adele si possa riprendere in modo da tornare a cantare serena sul palco.