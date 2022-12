Il 6 maggio 2023 ci sarà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Ora, dopo la messa in onda di Harry e Meghan, il documentario sui Sussex prodotto da Netflix che contiene non poche recriminazioni e accuse più o meno velate verso la famiglia reale, in tanti si aspettavano che il futuro re non volesse saperne di avere i due tra i partecipanti al grande evento. Stando al Daily Mail invece Carlo ha deciso di invitarli. Li avrebbe incontrati e avrebbe fatto sapere di “amare i suoi due figli alla stessa maniera”. La strada per arrivare a maggio è ancora lunga e in mezzo c’è la biografia del secondogenito di Carlo e Diana, Spare (in uscita a gennaio), nella quale pare che ci siano dettagli molto forti sulle relazioni tra i vari membri della royal family. Intanto il documentario fa discutere e c’è chi sospetta che la decisione del Re sia nell’ottica di fare scemare al più presto l’interesse sul doc. “È stato terrificante vedere mio fratello urlare come un pazzo contro di me, mentre mio padre diceva cose semplicemente false e nonna osservava tutto, incassava e rimaneva in silenzio. La cosa più triste per me è stata realizzare che mio fratello era diventato oramai parte dell’istituzione. L’istituzione veniva prima di me”, è uno dei passaggi più impattati del documentario Netflix, nel quale Harry accusa il fratello William di essere responsabile del suo allontanamento dalla famiglia reale.