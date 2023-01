“Nel momento di raccoglimento ai piedi della bara del più grande calciatore di tutti i tempi allo stadio del Santos in Brasile, il presidente del Fifa, Gianni Infantino, estrae il cellulare e si scatta una fotografia. Che cosa indegna, che vergogna“. Il tweet del giornalista svizzero Arnaud Bédat dà il là a una nuova scia di polemiche attorno alla figura del numero uno della Fifa. Infantino, arrivato a Santos nello stato brasiliano di San Paolo in occasione dei funerali di Pelé, è stato immortalato mentre scattava un selfie a pochi passi dalla salma di O Rei esposta al centro dello stadio del Santos. Il sorriso abbozzato del presidente della Fifa ha scatenato dure reazioni.

Le spoglie di Pelé, conservate grazie alla tecnica della tanatoprassi, sono state esposte a Vila Belmiro, lo stadio del Santos, storica squadra per cui l’ex numero 10 della Selecao ha militato per quasi vent’anni. In questo modo Pelé ha potuto ricevere l’ultimo abbraccio del suo popolo e delle personalità del mondo dello sport e non solo. Tra queste, non poteva mancare Infantino. Nessuno però poteva immaginare che il tributo del numero uno della Fifa avrebbe previsto anche un selfie sorridente a pochi metri dal feretro aperto in cui la salma di Pelé è esposta.