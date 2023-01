Migliaia di persone in lutto a rendere omaggio a Pelé si sono raccolte in solenne processione davanti alla sua bara allo stadio Vila Belmiro, nella sua città natale di Santos, vicino San Paolo. Il grande calciatore brasiliano è morto giovedì scorso all’età di 82 anni dopo una battaglia contro il tumore al colon. La bara del tre volte vincitore della Coppa del Mondo, posizionata al centro del campo dove O Rei ha segnato molti dei suoi gol più belli in carriera, e dove una messa cattolica sarà celebrata domani, martedì 3 gennaio, prima della sua sepoltura in un vicino cimitero dove è situata la tomba di famiglia.

Via via, gli spalti si sono riempiti di fiori posti dai brasiliani in lutto, compresi club e fuoriclasse tra cui Neymar e Ronaldo, mentre gli altoparlanti suonavano il brano intitolato ‘Eu sou Pelé'(“Io sono Pelé”) che è stato registrato dallo stesso brasiliano. Vila Belmiro è stata decorata con bandiere brasiliane e magliette n. 10 che sono diventate popolari dopo che Pelé ha iniziato a indossarle per il Santos e il Brasile. I fan sono arrivati già di prima mattina presto per onorare Edson Arantes do Nascimento, conosciuto in tutto il mondo come Pelé. Un altro tifoso e amico in fila era il giudice della Corte Suprema brasiliana Gilmar Mendes.

La bara con il corpo di Pelé ha lasciato l’ospedale nella nottata di ieri diretta a Vila Belmiro, scortata da quattro motociclette Harley Davidson che hanno fatto strada al carro funebre in via Anchieta. Da quel momento in poi, auto della Polizia Civile, Militare e Stradale, e delle Truppe d’Assalto, hanno scortato O Rei in un percorso di quasi 90 km attraverso la Serra do Mar che ha impiegato un’ora e 53 minuti. Un isolato prima dello stadio, in Rua Princesa Isabel, i tifosi del Santos hanno acceso fuochi d’artificio in onore dell’eterna maglia numero 10. Con bandiere e applausi, almeno 50 persone hanno accompagnato l’auto davanti all’impianto, dove i tifosi avevano già iniziato a riunirsi in fila per l’estremo addio a Pelé. La sua salma sarà anche accompagnata per le strade di Santos prima della sua sepoltura. È prevista la partecipazione del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva e di altre personalità.